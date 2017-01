Cristiano Ronaldo "vale" 102 milhões de euros

O futebolista Cristiano Ronaldo está avaliado em 102 milhões de euros, no que toca aos “valores potenciais de receitas”, revelou um estudo hoje divulgado pelo Instituto Português de Administração e Marketing (IPAM).

O IPAM criou, há seis anos, o Sports Reputation Index (SRI), um índice que avalia “reputação, popularidade, notoriedade e potencial mediático” de desportistas para analisar o potencial da 'marca' associada. Em 2017, a análise recaiu sobre o astro português, que representa os espanhóis do Real Madrid.

“O valor potencial de um futebolista calcula-se somando os valores potenciais de receitas através do salário e dos direitos de imagem obtidos através de contratos comerciais com marcas”, lê-se no estudo.

O responsável técnico pelo estudo, o diretor executivo do IPAM Daniel Sá, explicou à Lusa que o trabalho “avalia o valor de Cristiano Ronaldo como se fosse a faturação de uma empresa” para compreender a capacidade do jogador para gerar receitas.

“Procuramos avaliar o que é Ronaldo na sua dimensão futebolística e não só. Olhamos pela analogia de ser uma empresa, calculando o que faturaria por ano”, acrescentou o investigador.

A análise assenta sobre seis eixos que englobam 28 variáveis: as receitas obtidas, através do salário, patrocínios e direitos de imagem; a presença na comunicação social; a presença nas redes sociais; o palmarés individual e coletivo do jogador; o aspeto social, que engloba “referências em livros e artigos científicos e rankings de celebridades”; e o impacto nas instituições que representa, da seleção portuguesa ao Real Madrid.

No cômputo geral, o 'camisola sete' atinge os 94 pontos em 100 possíveis, sendo que atinge o valor máximo no capítulo das receitas obtidas, com o IPAM a estimar ganhos salariais superiores a 49 milhões de euros e 28 milhões decorrentes de direitos de imagem, e nas redes sociais e presença na Internet, onde o português tem mais de 100 milhões de seguidores nas várias redes sociais.

Em relação a 2015, o valor potencial do ‘capitão’ da seleção que foi campeã europeia no Euro2016, em França, quase duplicou: de 55 milhões para os 102 de 2017.

O IPAM avalia o desempenho de Cristiano Ronaldo desde que criou o SRI, em 2011, quando o valor da marca do jogador era de 24,5 milhões de euros.

subir 0 utilizadores votaram. Vote para aumentar a visibilidade do artigo