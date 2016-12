Cristiano Ronaldo encontra-se na Madeira para passar férias com a família

Cristiano Ronaldo chegou esta quinta-feira à Região, na companhia do filho, para passar o Natal com a família e, desconhecendo-se, para já, se vai permanecer na ilha até 30 de Dezembro, data agendada para cerimónia de alteração da designação do Aeroporto da Madeira, que passará a incluir o seu nome.

Certo é que vai passar algum tempo reunido com a família, como fez saber a sua mãe, Dolores Aveiro, no mesmo dia, através da sua conta do Facebook.

“A minha filhota e os meus netinhos já chegaram á ilha ... que venha o Natal e a união em família ... só assim...”, escreveu Dolores Aveiro.

O internacional português e estrela maior do Real Madrid tem o próximo compromisso futebolístico programado para 7 de janeiro, frente ao Granada, no Santiago Bernabéu, a contar para a 17.ª jornada da Liga espanhola.

subir 0 utilizadores votaram. Vote para aumentar a visibilidade do artigo