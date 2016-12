Cristiano Ronaldo e namorada estão na Madeira para a passagem de ano e aniversário da mãe do jogador

O jogador madeirense Cristiano Ronaldo já está na Madeira, para a passagem de ano e para o aniversário da sua mãe, Dolores Aveiro. A família do jogador está toda reunida na ilha para celebrar os dois momentos.

O internacional português chegou ao Aeroporto da Madeira, que terá o seu nome, no início da tarde. A sua namorada, Georgina Rodriguez acompanha o jogador nesta deslocação à Madeira.

Recorde-se que Cristiano Ronaldo passou também o Natal na sua ilha, sendo a foto de um desses momentos que ilustram o artigo.

Quando ao aniversário de Dolores Aveiro, na página do Facebook de Katia Aveiro, a cantora dedica uma mensagem de felix aniversário à sua progenitora, que aqui reproduzimos:

»Minha mãe amada e adorada, espero que este dia seja memorável para ti, que possas comemorar sempre do lado de quem te ama, os teus filhos os teus netos e os teus amigos ... mais esta etapa da tua vida, mais um ano ,vencendo lutando e vivendo , ultrapassando a derrota a dor, sorrindo com as alegrias porque nós queremos que sejas feliz com o mundo e com a vida ...

Sou parte de ti mãe . Eu e os teus filhos Seremos um presente para ti,e tu uma luz eterna na nossa vida . Uma luz que nos leva à felicidade, porque sei que o teu amor nos deixa muito mais perto da plenitude..

Espero de todo coração que estejas tão feliz quanto nós mãe ..que consigas sentir-te bem com mais este ano de vida, muitos entre tantos que irão vir com certeza...e principalmente, do nosso lado porque és muito importante para nós ...Desejo-te que nenhum mal se aproxime de ti, e que uma forte luz de amor te proteja para sempre.

Amo tanto mãe, parabéns pelo teu dia.

Feliz aniversário!!

És muito importante para a nossa família»