Coro Juvenil da DSEAM canta os reis na Ribeira Brava

O Coro Juvenil da DSEAM vai cantar os reis no próximo domingo, dia 8, pelas 10h00, na Igreja Matriz da Ribeira Brava. Antes da animação musical da autoria de 34 jovens do coro, mestradas por Zélia Gomes, a celebração contará com uma Missa de Reis a decorrer nesta mesma igreja.

O “cantar dos reis” é uma tradição secular, não só portuguesa mas que se realiza um pouco por toda a Europa, que reúne populares que tocam e cantam de porta em porta, evocando a visita dos três Reis Magos ao Menino Jesus recém-nascido.

Na Madeira, esta tradição celebra-se um pouco por toda a ilha, ou juntando populares, familiares e amigos que, acompanhados com os seus instrumentos, vão cantando de porta em porta e animando os que abrem as suas casas para os receber, ou em concertos onde se interpretam os temas mais tradicionais desta quadra.