Acabou o dia!

Sempre pensei fazer tudo o que planeara de manhã. Mas enganei-me, por ter ficado plenamente convencida!

Nunca devemos valorizar-nos em demasia!

Na verdade, um pouco de senso e cautela fazem bem à alma. Mais, acaba por ser saudável e benéfico para a nossa autoestima.

É pena que a minha esteja tão fraca!

Até aqui estou a perder qualidades, que são tão necessárias à vida. À vida, ao bem-estar, ao verdadeiro equilíbrio emocional e à saúde mental e psicológica.

Bem, não gosto de divagar, mas é o que me está a acontecer agora?

Não sei que me deu, pois isto é o que me sucede, especialmente, quando estou a fazer poesia. Neste caso concreto, o da poesia, dá-me gosto ao sentir-me eufórica. A verdade é que, com euforia e entusiasmo, faço poemas que me deixam satisfeita. Mas, também não é para admirar, pois foi uma das coisas que fiz desde que me lembro de ser nascida e depois criada. É como se as palavras me saltassem da alma, como gotas de água que escorrem pela vidraça.

Realmente, nasci para a poesia e para cada palavra. Amo cada uma. E, uma por uma, as saboreio a todas, feliz, descontraída e realizada.

É bom que isso aconteça, mesmo quando a vida me fica amarga. E digo, a quem me quiser ler, que isto me está a acontecer mais vezes do que desejava.

Enfim, eu sei que para mudar, também tenho que dar uma volta na minha cabeça. Não é no coração, como as pessoas dizem a cada pé de passada. Como se o viver fosse só paixão e alegria! Era muito bom, mas como já disse, terei que recompor o meu pensamento e arrumar as ideias, para encontrar a solução certa e pretendida.

Vou encetar, nesse sentido, a minha caminhada! JM

​