Conselho do Governo autoriza despesa de 8 milhões de euros para a obra da Escola Básica e Secundária da Ribeira Brava

O Conselho do Governo, reunido hoje em plenário, resolveu autorizar a despesa inerente à empreitada da Escola Básica e Secundária Padre Manuel Alvares, na Ribeira Brava, até um montante de 8 milhões de euros, bem como o lançamento do respetivo concurso.

«O Governo concretiza assim mais dois passos decisivos para a realização, durante o exercício de 2017, de um dos seus compromissos eleitorais, nomeadamente o de dotar o Concelho da Ribeira Brava de uma nova e funcional Escola de 2º e 3º ciclos, dotada dos equipamentos mais recentes», lê-se nas resoluções.

Foi também autorizada a celebração de um contrato de prestação de serviço público de transporte rodoviário de passageiros, no concelho do Funchal, entre a Região Autónoma da Madeira e a Empresa Horários do Funchal, no qual se inclui a compensação financeira devida por obrigações de serviço público, respeitante a 2016, resultante da exploração iniciada antes da entrada em vigor do novo Regime Jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros.

Foi ratificada, por solicitação da Câmara Municipal, a suspensão parcial do Plano Diretor Municipal de Santa Cruz, referente à compatibilização do uso industrial com o uso de comércio e serviços, à Estrada do Garajau, freguesia do Caniço.

Por último, o Conselho de Governo manifestou «o seu agradecimento público a todos quantos desempenharam funções públicas e que, até ao final do ano, deixarão de exercer os respetivos cargos nos diferentes organismos da Administração Pública Regional».

