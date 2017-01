Conselho do Governo autoriza contrato de 206 milhões ao SESARAM

O Conselho do Governo, reunido em plenário, autorizou a celebração do contrato programa de financiamento de 206 milhões de euros ao Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM).

Além disso, nomeou, sob proposta dos Secretários Regionais da Saúde e das Finanças e Administração Pública, o novo conselho de administração do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira, E.P.E.M, que entrará em funções a 9 de Janeiro de 2017, sendo composto pelos seguintes elementos:

Presidente – Tomásia Alves.

Vice – Presidente- Fabrícia Teixeira.

Vogal - Pedro Gouveia.

Noutro tópico, aprovou o novo projeto relativo à Ponte Nova, que liga as margens da Ribeira de Santa luzia.

O novo projeto reflete a preocupação que o Governo manifestou desde a primeira hora, relativamente ao projeto de 2011, que previa a demolição desta e de outras infraestruturas com interesse patrimonial, e concretiza a solução técnica que permitirá não apenas preservar, como também valorizar aquela centenária Ponte.

Por fim, nomeou o Diretor Regional de Estatística, Dr. Paulo Jorge Baptista Vieira, como representante do Governo Regional da Madeira no Conselho Superior de Estatística.

