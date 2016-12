Conselho de Administração do SESARAM pediu a demissão

A presidente do Conselho de Administração do SESARAM apresentou hoje a sua demissão do cargo. Maria João Monte e conselho de administração do SESARAM terão decidido pela demissão dos respetivos cargos esta manhã, em reunião.

O JM já tentou, por várias vezes, falar por telefone com Maria João Monte, mas esta tem rejeitado as chamadas.

Já segundo o Funchal Notícias, o conselho de administração não gostou que a nomeação da direção clínica tivesse acontecido à revelia deste organismo.

