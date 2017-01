Condicionamento de trânsito na via rápida nas noites de 8, 9 e 10 de janeiro

Nas noites de 8 para 9; de 9 para 10 e de 10 para 11 de janeiro, será encerrado ao trânsito o ramo de entrada do nó 11 - Santa Luzia, no sentido Ribeira Brava-Machico.

De acordo com a Vialitoral, os encerramentos decorrerão a partir das 23h00 horas até às 06h00 e devem-se aos trabalhos de pintura dos hasteais do ramo de entrada do túnel dos Marmeleiros sul.

