Condicionamento de trânsito na via rápida

Devido a trabalhos de manutenção de juntas de dilatação, o trânsito no ramo de saída do nó 13 - Boa Nova, no sentido Ribeira Brava - Machico, estará encerrado na noite de 9 para 10 de janeiro, ou seja, de segunda-feira para terça, a partir das 21h00, podendo estender-se até às 07h00.

Em nota enviada à redação, a Vialitoral informa ainda que, em alternativa, poderá ser utilizado o nó seguinte da via-rápida.

