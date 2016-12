Comarca da Madeira envia comunicado sobre recolha solidária de produtos para bebé

A Comarca da Madeira enviou ontem um comunicado relacionado com a recolha solidária de produtos para bebé organizada pela própria.

A mensagem refere o seguinte: «Concluída a recolha solidária de produtos para bebé organizada pela Comarca da Madeira, durante o mês de Dezembro, os donativos foram entregues ao Centro Social e Paroquial da Santíssima Trindade da Tábua, ao Centro de Acolhimento de Crianças “Aconchego” em Machico, ao Centro de Mãe no Funchal e à Associação de Desenvolvimento Comunitário do Funchal - Garouta do Calhau.

Os donativos incluíram cerca de 300 embalagens de papas, fraldas, toalhitas, produtos de higiene e artigos de puericultura , 100 peças de roupa e calçado e 150 brinquedos.

A Comarca da Madeira agradece a todos os magistrados e funcionários de justiça e aos cidadãos em geral que se associaram a esta iniciativa.»

