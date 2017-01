As coisas da felicidade

As coisas que me fazem feliz são, ainda e sempre, basicamente aquelas que já lá estavam no início da aprendizagem da felicidade.

São uma espécie de imutabilidade sem avanços ou recuos. Uma constância certa que arruma os dias e que me arrumam num só movimento.

Não são coisas impossíveis, mas sim coisas concretas, coisas que se fazem no quotidiano e que o habitam sem grandes tempestades.

A música, por exemplo. A música é uma coisa que me deixa feliz. A vida com banda sonora será sempre mais simples. A música abre espaço para si mesma e para o silêncio entre ela. É daqueles movimentos do mundo que nos conduzem no sentido certo. A música sempre foi um mapa para o sublime que nos habita por dentro e por fora do que somos ou vamos sendo nos dias.

A música esteve lá desde o início. Nas músicas de que gostava, naquelas de que nem tanto, mas sempre como educação possível para o que nos é maior, interior, exterior, por todos os lados como uma inundação.

Os livros, esses objetos cheios de segredos e recantos. Coisas que se descobrem num movimento de mãos e de coração. Coisas que nos constroem até aquele momento em que não sabemos se somos nós, ou os livros que lemos. Os livros entram pela pele e instalam-se no lugar de nós. Fazem-se primeira pele, primeiro sangue, primeiro ar, primeiro tudo em nós até não sobrar mais nada que não seja criado pela nossa ficção real.

A chuva e o sol, assim em movimento quase simultâneo. Meteorologia que nos ensina a gostar dos dias. E só é possível gostar em opostos, em coisas que nos fazem sentir saudades do reverso, do avesso. Dias de chuva a querer dias de sol, dias de sol a querer dias de chuva. E depois o vento que os mistura. Magia de coração, pele e olhos abertos. De braços abertos. De vida aberta.

As crianças e a vida que nelas promete futuro. A alegria que nelas é sempre inaugural, a capacidade de ver coisas onde elas não estão. Ainda agora esta caixa aberta era um foguetão apontado à lua e, agora mesmo, viajamos de cabeça para baixo sobre as casas em direção às estrelas. Ainda agora este galho era uma espada a lutar pela justiça no mundo. Ainda agora este banco era um cavalo a galope pelo quintal, e o quintal uma imensa colina, e a colina um imenso campo de batalha com soldados felizes. Ainda agora nós mesmos éramos heróis de coração à banda, armados com coragem até aos dentes, até ao coração, até o infinito e mais além.

Cães. Há poucas coisas mais felizes do que um cão. Há poucas coisas com mais verdade do que o coração de um cão a bater contra o nosso. A cauda de um cão a abanar contra o vento, contra as nossas pernas, contra a mobília, contra as plantas, mas sempre a favor do mundo e da felicidade que existe dentro dele.

Os cães sempre me deixaram feliz. Aquele entusiasmo das coisas simples, aquela forma de aceitarem outra espécie como sua, aquela entrega total sem medo da recusa, do abandono, da traição. Os cães não têm capacidade genética para transmitir a maldade do mundo. Os cães estão sempre num estado avançado da evolução. Sempre estiveram.

A felicidade é uma caixa sem dentro e sem fora, onde podemos mergulhar com as coisas que nos fazem felizes, e com borboletas na barriga, e com música, livros, sol, chuva, crianças e cães.