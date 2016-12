CMF reforça limpeza urbana dia 1 de janeiro

A Câmara Municipal do Funchal vai reforçar a operação de limpeza no dia 1 de janeiro de 2017, tendo já para o centro da cidade escalonadas três equipas, duas compostas por 7 cantoneiros cada, que vão iniciar a sua ação na Zona Velha em direção à Praça do Mar, e uma outra equipa composta por 6 cantoneiros, que irá operar na Avenida Arriaga.

De acordo com um comunicado enviado à imprensa, as equipas serão acompanhadas por duas autovarredoras grandes e uma máquina dos portos, estando cada uma equipa com dois sopradores.

Na baixa citadina vão estar disponíveis quatro viaturas de apoio: duas para a recolha dos sacos, uma afeta à recolha das papeleiras e uma à recolha do vidrão.

Haverá também uma mini, para recolher vidro nos restantes arruamentos do centro.

Na limpeza dos miradouros estarão 11 cantoneiros, duas viaturas de apoio, duas viaturas de transporte de pessoal e duas autovarredoras.

Para a recolha dos resíduos depositados nos contendores serão afetos 15 colaboradores distribuídos por 5 equipas, com apoio de 5 viaturas pesadas de recolha.

Cada equipa será composta por um motorista e dois cantoneiros.

Finalmente, para a recolha dos contentores da via pública, estarão duas equipas compostas pelos serviços técnicos especiais, constituídas por um motoristas e dois cantoneiros, que utilizarão duas viaturas ligeiras do tipo meio carro.

A CMF, para além dos habituais dispositivos de recolha de resíduos que já dispõe para utilização diária dos munícipes, colocará na rua mais 198 contentores de tipologia e capacidade diversa, o que lhe permitirá aumentar em cerca de 65.000 litros a capacidade instalada para a deposição dos resíduos.

