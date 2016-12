CMF lembra alterações do trânsito para hoje

Devido às festas de Fim de Ano, a Câmara Municipal do Funchal procedeu a algumas alterações no trânsito da baixa da cidade. Fique a saber quais são:

Dia 31 - Das 20h00 até à 01h00 do dia 01.01.2017, ficará interrompido o trânsito automóvel na Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses (faixa sul e norte), entre a Rotunda Sá Carneiro e a Rua José da Silva Saca; Rua Artur Sousa Pinga, Largo dos Varadouros; Rua 5 de Outubro, a sul da Ponte do Bazar do Povo, Rua Visconde Anadia, a Sul da Ponte do Mercado, Avenida Zarco (troço a Sul da Avenida Arriaga) e Rua Conselheiro José Silvestre Ribeiro (a sul da Avenida Arriaga, exceto acesso ao parque de estacionamento);

- Das 20h00 até às 02h00 do dia 01.01.2017, o trânsito automóvel na Rua Estados Unidos da América, no troço compreendido entre a Avenida do Colégio Militar e a Rua da Levada dos Barreiros funcionará apenas no sentido ascendente;

- Das 20h00 até às 02h00 do dia 01.01.2017, o trânsito no Caminho das Voltas, entre o Caminho do Meio (Jardim Botânico) e o Largo do Miranda, funcionará apenas no sentido ascendente. O trânsito no Caminho do Meio, entre o Largo do Miranda e o Caminho das Voltas (Jardim Botânico) funcionará apenas no sentido descendente.

- Das 20h00 até às 02h00 do dia 01.01.2017, o trânsito na Estrada dos Marmeleiros, no troço entre a Estrada do Livramento e o Caminho da Portada de Santo António, funcionará apenas no sentido ascendente.

- Das 20h00 até às 02h00 do dia 01.01.2017, fica interrompido o trânsito automóvel na Rua 4 de Abril, no troço entre o Largo Charles Conde de Lambert (rotunda) e o Caminho das Virtudes.

- Das 20h00 até às 02h00 do dia 01.01.2017, fica interrompido o trânsito automóvel no Caminho da Casa Velha, no troço entre a Rua do Clube da Choupana e o Caminho da Lindinha.

- Das 23h00 até à 01h00 do dia 01.01.2017, fica interrompido o trânsito automóvel na Rua Dr. Fernando José Martins D´Almeida Couto, entre a Travessa Dr. Fernando Martins D´Almeida Couto (junto da Rotunda) e a Rua Professor Fernando Ferreira.

- Das 20h00 às 23h30 do dia 31.12.2016 e entre a 00h20 e as 02h00 do dia 01.01.2017, o trânsito na Rua Conde Carvalhal, no troço entre a Estrada da Camacha e a Estrada 204 (Estrada do Aeroporto) funcionará apenas no sentido descendente. Como alternativa deverá ser utilizada a Estrada da Camacha em direção à Estrada Regional 204 (Estrada do Aeroporto) que para o efeito funcionará apenas no sentido ascendente.

- Das 23h30 até à 00h30 do dia 01.01.2017, fica totalmente interrompido o trânsito automóvel na Rua Conde Carvalhal, no troço entre a Estrada da Camacha e o acesso à Via Rápida (sentido Santa Cruz/Funchal). Como alternativa, deverá ser utilizado no sentido ascendente, a Rua Conde Carvalhal em direção à Estrada da Camacha que para o efeito funcionará apenas no sentido ascendente (sul/norte), no troço entre a Rua Conde Carvalhal e a Estrada Regional 204 (Estrada do Aeroporto) e em alternativa ao sentido descendente deverá ser utilizado o acesso à Via Rápida a partir da Rua Conde Carvalhal.

- Das 20h00 até às 02h00 do dia 01.01.2017, o trânsito na Estrada da Camacha, troço entre Estrada da Boa Nova e a Estrada Regional 204 (Estrada do Aeroporto) funcionará apenas no sentido ascendente (sul/norte), bem como a Estrada Regional 204 (Estrada do Aeroporto), funcionará apenas no sentido oeste/este entre a Estrada da Camacha e a Rua Conde Carvalhal.

Via Rápida

O trânsito será interrompido entre as 23h30 do dia 31.12.2016 e as 00h20 do dia 01.01.2017, nos seguintes troços: - Sentido – Funchal/Aeroporto (lado sul): Corte de trânsito na via de trânsito da direita, em cinquenta metros antes e depois do Km 21.3; - Sentido Aeroporto/Funchal (lado norte): Corte de trânsito na via de trânsito da direita, em cinquenta metros antes e depois do Km 21; - Sentido Aeroporto/Funchal (lado norte): Corte da via esquerda 50 metros antes e depois do Km 17.4; - Sentido Funchal/Aeroporto (lado sul): Corte da via esquerda 50 metros antes e depois do Km 17.1.

Estacionamento de Táxis

Das 20h00 do dia 31.01.2016 à 01h00 do dia 01.01.2017, será proibido o estacionamento na Av. Sá Carneiro e Av. do Mar e das Comunidades Madeirenses, bem como serão desativadas as Praças de Táxis da Av. do Mar e das Comunidades Madeirenses, Largo dos Varadouros e Av. Sá Carneiro;.

- Das 23h30 do dia 31.01.2016 à 00h30 do dia 01.01.2017, será proibido o estacionamento num raio de 200 metros do Miradouro do Pináculo.

- A partir das 22h00 do dia 30.12.2016 até às 16h00 do dia 01.01.2017 (domingo), fica proibido o estacionamento no parque localizado no Caminho do Pilar, junto à saída da Via Rápida, e no parque de estacionamento da Estrada Luso Brasileira, sob o viaduto da Via Rápida e parque localizado na Rua Professor Fernando Ferreira (a sul das Piscinas dos Álamos).

Transportes públicos

No dia 31.12.2016, os transportes públicos, táxis e entidades autorizadas poderão circular na Av. do Mar e das Comunidades Madeirense (faixa norte) até as 22h00, sendo que a sua abertura ao trânsito automóvel será retomada a partir da 01h00 do dia 01.01.2017.

De salientar que as interrupções e abertura dos arruamentos ao trânsito serão coordenadas pela Polícia de Segurança Pública.

