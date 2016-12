CMF lembra alterações ao trânsito e estacionamento a partir das 16 horas de hoje

A Câmara Municipal do Funchal informa que hoje, devido à realização da LVIII Volta à Cidade do Funchal/40 Anos de Autonomia, será necessário proceder a alterações no trânsito automóvel e estacionamento na cidade.

Assim, a autarquia decidiu proceder às seguintes alterações:

INTERRUPÇÕES DE TRÂNSITO

- A partir das 16h e até as 21h a Av. Sá Carneiro, entre a Rotunda Harvey Foster e a Rotunda Sá Carneiro;

- A partir das 16h45 e até as 21h, a Rotunda Sá Carneiro, Av. do Mar e das Comunidades Madeirenses e Praça da Autonomia, túnel a sul da rotunda La Vie, Rua Conselheiro José Silvestre Ribeiro, troço a Sul da Av. Arriaga, Largo dos Varadouros e Av. Arriaga (sul);

- Entre as 20h e as 21h a Av. Arriaga, Rua do Conselheiro José Silvestre Ribeiro, Rua Ivens, Rua de São Francisco, Rua do Aljube, Rua Dr. Fernão Ornelas, Rua Visconde do Anadia (a Sul da Ponte do Campo da Barca), Av. do Mar e das Comunidades Madeirenses, entre a Praça da Autonomia e a Rua José da Silva Saca, Rua Artur Sousa Pinga, Rua José da Silva Saca, Rua D. Carlos I, Travessa João Caetano, Rua dos Barreiros, Rua dos Profetas, Rua do Oudinot, Rua João de Deus, Rua do Bom Jesus, Rua Marquês do Funchal, Praça do Município, Av. Zarco, Rua do Castanheiro, Rua dos Ferreiros (a Sul da Rua Francisco Franco Escultor), Rua 5 de Outubro (a Sul da Ponte de Santa Emília), Rua Alferes Veiga Pestana a Sul da Via 25 de Abril, Rua da Conceição e Travessa do Nogueira.



PRAÇA DE TÁXIS

Durante a realização deste evento, as Praças de Táxis da Av. Sá Carneiro, Av. do Mar e das Comunidades Madeirenses, Largo dos Varadouros, Rua dos Ferreiros, Av. Arriaga, Rua Cónego Jerónimo Dias Leite, Rua José da Silva Saca, Rua da Casa da Luz, Praça do Município, Largo do Phelps e Rua D. Carlos I serão desativadas.



ESTACIONAMENTOS

- O parque de estacionamento na Praça CR7 – Avenida Sá Carneiro, ficará encerrado a partir das 16h30;

- O acesso aos parques de estacionamento das Galerias de São Lourenço e Marina Shopping só será possível de aceder até às 20h. A saída do parque de estacionamento das Galerias de São Lourenço, após as 20h, será canalizada para a Rua do Conselheiro Silvestre Ribeiro;

- O parque de estacionamento Almirante Reis ficará encerrado a partir das 20h00;

- Durante as interrupções de trânsito será proibido o estacionamento tarifado e livre ao longo das docas de estacionamento e lugares tarifados localizados na Av. Sá Carneiro, na Av. Do Mar e das Comunidades Madeirenses, Rua Marquês do Funchal, Praça do Município, Av. Zarco, Rua do Aljube, e Av. Arriaga e Rua Dr. Fernão de Ornelas.



CIRCULAÇÃO ALTERNATIVA

- O acesso/saída ao Porto do Funchal deverá ser efetuado exclusivamente pela Rua Carvalho Araújo (apenas ligeiros) ou Via Expresso de Ligação ao Porto do Funchal;

- As viaturas que circulam na Av. Calouste Gulbenkian (sentido descendente) serão canalizadas para a Rotunda La Vie, Rua Dr. Brito Câmara/Rotunda do Infante;

- Como alternativa ao trânsito ligeiro, entre as 16h00 e as 21h00 no sentido (Poente/Nascente) deverá ser utilizada preferencialmente a Av. do Infante, Rotunda do Infante em direção à Rotunda La Vie, Rua Dr. Brito Câmara e Via 25 de Abril (Cota40). No sentido (Nascente/Poente) deverá ser utilizada preferencialmente a Via 25 de Abril.

As interrupções e abertura dos arruamentos ao trânsito serão coordenadas pela Polícia de Segurança Pública.

