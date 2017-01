Cinema e debates sobre media antecipam Congresso dos Jornalistas

O Congresso dos Jornalistas, que começa no dia 12, em Lisboa, será antecipado por um ciclo de cinema e debates, que contará com a presença, entre outros, da editora Bárbara Bulhosa, do historiador José Pacheco Pereira e do jornalista Michael Rezendes.

O ciclo, que começa na segunda-feira, no cinema São Jorge, chama-se "Parem as rotativas, vamos conversar!" e pretende ser "um exercício de abertura" da discussão sobre jornalismo à sociedade civil, como se lê na nota de imprensa.

Sempre ao final do dia, o ciclo começa com "Verdade" (2015), filme de estreia de James Vanderbilt, com Cate Blanchett e Robert Redford, sobre uma investigação de dois jornalistas ao percurso militar do antigo presidente dos Estados Unidos, George W.Bush.

Depois do filme, o debate acontecerá com a escritora Dulce Maria Cardoso, o historiador e comentador José Pacheco Pereira e a investigadora Maria Manuel da Mota, sendo moderado pela jornalista Ana Lourenço.

O ciclo termina no dia 12, coincidindo com a abertura oficial do quarto Congresso dos Jornalistas Portugueses, com o filme "O caso Spotlight" (2015), de Tom Carthy, premiado com dois Óscares, e que reconstitui a investigação de uma equipa de jornalistas do Boston Globe sobre abusos sexuais de menores dentro da Igreja Católica.

A sessão contará com a presença, em Lisboa, do norte-americano Michael Rezendes, um dos jornalistas do Boston Globe que investigou o caso e que foi distinguido em 2003 com o prémio Pulitzer de Serviço Público.

Entre estes dois filmes, o ciclo de cinema contará ainda com "Matem o mensageiro" (2014), de Michael Cuesta, baseado na história do jornalista norte-americano Gary Webb, "Nightcrawler – Repórter da Noite" (2014), de Dan Gilroy, sobre o jornalismo criminal e os limites de uma boa história, e "O quinto poder" (2013), de Bill Condon, a partir da história da organização Wikileaks.

Nos debates estarão presentes, entre outros, a empresária Catarina Portas, a editora Bárbara Bulhosa, o sociólogo Manuel Carvalho da Silva, a historiadora Irene Pimentel, o dirigente da SOS Racismo Mamadou Ba e o realizador Marco Martins.

A programação completa do ciclo está disponível em http://www.congressodosjornalistas.com/.

O Congresso dos Jornalistas Portugueses, o primeiro em 18 anos, decorrerá de 12 a 15 de janeiro, no Cinema São Jorge, em Lisboa, sob o lema "Afirmar o Jornalismo".

O congresso é organizado pelo Sindicato dos Jornalistas, pela Casa da Imprensa e pelo Clube dos Jornalistas.

subir 0 utilizadores votaram. Vote para aumentar a visibilidade do artigo