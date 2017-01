Cinco mortos e oito feridos no aeroporto de Fort Lauderdale, na Flórida

Responsáveis locais norte-americanos confirmaram hoje que cinco pessoas foram mortas e oito feridas por um atirador no aeroporto de Fort Lauderdale-Hollywood, na Flórida (sul dos Estados Unidos), que foi detido. O gabinete do xerife de Broward County confirmou num ‘tweet’ a informação, na sequência do tiroteio que ocorreu ao início da tarde. A responsável municipal Barbara Sharief disse tratar-se de um atirador isolado que foi detido. Os motivos do ataque ainda não são conhecidos. “Era um atirador solitário. Até ao momento não existem provas de que estivesse a atuar com mais alguém. Está detido, de momento estamos a investigar sobre uma situação de crime ativo que envolveu o Terminal 2”, referiu Sharief em declarações à CNN. “O aeroporto foi encerrado”, acrescentou. O incidente ocorreu no Terminal 2 da recolha de barragens, referiram os serviços de informação do aeroporto. Imagens transmitidas pela televisão mostravam pessoas a fugir do local, enquanto outras se refugiavam em diversas zonas do complexo ou escapavam para o exterior. Unidades especiais da polícia também foram enviadas para o local. A polícia precisou ter sido alertada às 12:55 (17:55 em Lisboa). Este aeroporto no sudeste dos Estados Unidos é conhecido como um local de trânsito para numerosos turistas inscritos em cruzeiros, ou que viajam para as Caraíbas.

