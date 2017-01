Cinco distritos portugueses sob aviso meteorológico amarelo devido ao frio

Os distritos de Aveiro, Viseu, Vila Real, Bragança e Guarda estão hoje e até às 09:00 de domingo sob aviso meteorológico amarelo devido ao frio, indica o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) na sua página na internet.

O aviso amarelo, o segundo menos grave de uma escala de quatro, é justificado com a “persistência de valores baixos da temperatura mínima”.

As previsões do IPMA para hoje apontam para mínimas de -3º Celsius em Bragança e na Guarda (com máximas de 9º e 8º, respetivamente) e de -1º em Vila Real (com 7º de máxima).

Em Viseu os termómetros vão variar entre 1º e 12º e em Aveiro entre 5º e 16º.

O aviso amarelo corresponde a uma “situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica”.