Chefs Michelin da Madeira reinterpretam doçaria tradicional nas sobremesas de Natal

Os dois chefs com estrelas Michelin na Madeira não incluem os principais pratos natalícios da ilha nos seus menus, mas oferecem "miminhos" nas sobremesas e até um ‘trenó de Natal’ confecionados com produtos regionais.

"Não que não tenhamos iguarias nobres na Madeira”, afirmou à agência Lusa Luís Pestana, o chef executivo do restaurante William, o primeiro madeirense a conquistar a primeira estrela Michelin (distinção contemplada no guia turístico com o mesmo nome), o que aconteceu este ano.

Luís Pestana explicou que os clientes não dão prioridade às iguarias locais, como a carne de vinho e alhos, porque "a grande afluência do restaurante não é a comunidade madeirense".

Nesta altura do ano, quem vai ao restaurante são sobretudo os estrangeiros, pelo que é necessário "ter algum cuidado na seleção das ementas com o intuito de agradar a todos os clientes" - os que vêm de fora trazem "uma expectativa muito alta e não vêm propriamente à procura das especialidades" regionais.

"Poderíamos, eventualmente, apresentá-la [a gastronomia regional] de uma forma mais desconstruída ou interpretada de uma outra forma mais criativa, mas neste caso aquilo que fazemos é dar um pequeno miminho, um pequeno agrado - tanto na despedida das senhoras como na pré-sobremesa - alusivo à época em que estamos”, salientou.

O chef tem opções criadas especialmente para a quadra festiva, como um bolo de mel "de uma forma pequenina, mais refinada, com um ganache de chocolate e uma pequena decoração natalícia".

Também propõe "uma pequena rabanada com um sorvete de tomate arbóreo [conhecido na Madeira como tomate inglês] com uma decoração natalícia, dando um pequeno toque das raízes tradicionais, das sobremesas mais típicas desta altura, mas ao mesmo tempo salvaguardando a alta gastronomia".

Com duas estrelas Michelin, Benoit Shinton, o chef executivo do Il Gallo D'Oro, também não apresenta os pratos típicos da gastronomia natalícia madeirense, mas faz "uma ligação dos produtos desta época, neste caso uma sobremesa que é o trenó do Pai Natal".

"Vai ter castanha da ilha, tangerina da ilha - nesta época do ano é o melhor que a gente pode ter. Temos a manga, o maracujá, a banana e tem produtos de fora como o chocolate", descreveu.

Benoit Shinton explicou que esta sobremesa reflete aquilo que os clientes viram no mercado dos Lavradores, no Funchal, o mais visitado pelos turistas.

Depois de conhecerem os produtos regionais, “encontram no prato, na sobremesa, tudo transformado".

subir 0 utilizadores votaram. Vote para aumentar a visibilidade do artigo