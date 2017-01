Cerca de 150 consumidores fizeram queixa na PJ da Madeira por burla online

Ao contrário de muitos consumidores, foram cerca de 150 os que optaram, em 2016, por entregar queixa na Polícia Judiciária da Madeira por burla simples, praticada com recurso a tecnologias informáticas.

Na Torre de Vigia de hoje falamos com duas vítimas que, após grande luta com as "lojas" em questão, conseguiram o tão esperado reembolso.

Por sua vez os dados no Serviço Regional de Apoio ao Consumidor foram apenas seis os queixosos. Para a responsável deste serviço, poderá representar a maior consciencialização da sociedade.

Leia mais no JM de hoje!

subir 0 utilizadores votaram. Vote para aumentar a visibilidade do artigo