Centro de Saúde e Lar de Idosos de Câmara de Lobos no 1.º trimestre de 2017

Está já pronto o novo Centro de Saúde e Lar de Idosos de Câmara de Lobos. O Governo Regional Regional, reunido em Conselho nesta quinta-feira, autorizou a escritura pública do contrato de compra e venda do Edifício “Arca de Cristal”, pelo valor de 8,8 milhões de euros, destinado aqueles serviços.

«Há mais de cinco anos que a população ansiava por esta obra e em menos de um ano concluiu-se a obra e vamos abri-la no primeiro trimestre de 2017», conforme relevou Rubina Leal a respetivo desta infraestrutura. A secretária regional especifica que o Lar de Idosos, área que tutela, «poderá albergar cerca de 60 pessoas, em regime de internato, e cerca de 25 /30 pessoas no Centro de Dia».

No ponto de situação, especificou que a «obra terminou e aquilo que vamos fazer nos próximos meses é precisamente adquirir os equipamentos, mobilá-lo e julgo que durante o primeiro trimestre de 2017 será, obviamente aberto a toda a população». No mesmo âmbito, foi também autorizada a celebração de acordo que visam a comparticipação para adaptação de um imóvel a Centro de Convívio para Idosos no Curral das Freiras.

