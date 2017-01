Catamarãs alvo de roubos

As embarcações de recreio que estão atracadas na nova marina junto à Praça do Povo têm sido objeto de furtos nos últimos meses.

Ao que apurámos, esses furtos estarão a ser praticados por jovens, alguns menores de idade, que entram nos catamarãs e em outras embarcações de turismo náutico ali paradas para furtar sobretudo bebidas, mas também algumas comidas leves como batata frita e bolachas. Os furtos têm acontecido especialmente à noite e ao fim de semana. Os funcionários chegam pela manhã aos barcos e deparam-se com o vandalismo e com a falta dos produtos. Até ao momento, há apenas o registo de furtos desta natureza, não tendo ainda sido detetada a falta, por exemplo, de equipamentos das embarcações.

Ao JM, Pedro Mendes Gomes, presidente da Mesa da Animação Turística da ACIF, disse ter conhecimento da existência de alguns furtos e mostrou-se preocupado com a situação, lamentando ao mesmo tempo a falta de segurança e vigilância na nova marina, atualmente sob tutela da APRAM – Portos da Madeira.

Leia esta notícia na íntegra na edição de hoje do JM.

subir 0 utilizadores votaram. Vote para aumentar a visibilidade do artigo