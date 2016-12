Casa do Povo do Jardim da Serra realizou visita aos doentes acamados

Nos dias 20 e 21 de dezembro, a Casa do Povo do Jardim da Serra realizou, a exemplo dos anos anteriores, a visita aos doentes acamados da freguesia.

Em nota enviada à imprensa, a instituição refere que, «além do seu cariz social, é sobretudo uma atividade de partilha, esperança e aprendizado» e salienta «o papel importante dos cuidadores, pelo esforço, empenho e dedicação que empregam no auxílio diário aos seus familiares acamados».

subir 2 utilizadores votaram. Vote para aumentar a visibilidade do artigo