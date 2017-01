Carlos Pereira faz balanço negativo da governação do PSD

O presidente do PS-Madeira, Carlos Pereira, expôs, esta manhã, três aspetos que preocupam o partido, começando por referir os dados económicos, cujos objetivos «não estão a ser cumpridos pelo Governo Regional, ficando muito aquém das promessas realizadas, nas últimas eleições regionais, nomeadamente no que concerne ao crescimento económico e ao emprego».

Carlos Pereira lembrou as «promessas efetuadas e não cumpridas por Miguel Albuquerque», nomeadamente a ligação ferry entre a Madeira e Continente, o novo hospital, o avião cargueiro e, ainda, a reestruturação dos portos, que continuam a ser os mais caros do país e da Europa, penalizando a economia regional.

Abordou ainda a visível crise governativa, dizendo que «estas alterações sucessivas no governo revelam uma instabilidade muito grande», trazendo consequências, quer para a governação, quer para a vida da população.

«O sector onde é mais evidente é na Saúde, mas não é o único que tem problemas do ponto de vista governativo», acusou, referindo também que foram várias as vozes que vieram a público solicitar a remodelação do governo.

Além disso, o líder do partido socialista na Madeira afirmou ainda que não houve remodelação, já que o Governo Regional apenas fez uma alteração pontual, que é uma espécie de «paliativo», que não resolve o problema estrutural.

Nesse sentido, o PS-M afirmou que irá tomar medidas, nos próximos dias, de maneira a exigir que o Governo Regional cumpra as suas promessas, uma vez que há uma «evidente frustração dos madeirenses e porto-santenses», que naturalmente esperavam uma renovação mais profunda, que demarcasse a governação do PSD das clientelas e cumplicidades do passado.

Nesta conferência de imprensa Carlos Pereira deixou também, aos madeirenses e porto-santenses, uma mensagem de bom ano novo.

