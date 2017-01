Capitania do Porto do Funchal alerta para vento forte e ondulação

A Capitania do Porto do Funchal recebeu hoje do Instituto Português do Mar e da Atmosfera um Aviso de Sinal 6 (Mau Tempo) para o Arquipélago da Madeira, que significa vento de força 7 (51 a 62 km por hora) de qualquer direção.

Assim, a Capitania do Funchal alerta para a situação geral do estado do tempo (vento e mar) para a orla marítima, até às 18:00 horas amanhã, com o vento fresco e forte de sudoeste a tornar-se gradualmente forte a partir sobretudo da tarde.

A ondulação na costa norte será de noroeste, com ondas de 3 a 4 metros, e na costa sul será de sudoeste, com ondas de 2 a 3 metros.

A Capitania recomenda, assim, que os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções por forma a que estas permaneçam nos portos de abrigo.



