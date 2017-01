Cadáver encontrado no Cabo Girão já foi resgatado

O corpo encontrado ontem a 100 metros do topo do miradouro do Cabo Girão já foi resgatado pelos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos.

Trata-se de o corpo de um homem, como ontem já se suspeitava, informou fonte daquela corportação.

Os bombeiros estiveram no local desde as 08h00 de hoje com 11 elementos e três veículos. Entre os elementos estava uma equipa de resgate em montanha e uma ambulância.

