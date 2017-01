Os Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM) encontram-se, neste momento, com duas viaturas no Largo das Babosas, para onde foram chamados supostamente para um resgate na Levada do Bom Sucesso.

O alerta foi dado pouco depois das 13 horas mas, neste momento, no quartel daquela corporação, a informação sobre o ocorrido é escassa.

