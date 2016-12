Brasil alerta para o possível afogamento de 19 migrantes ao largo das Bahamas

As autoridades brasileiras alertaram para o desaparecimento de pelo menos 19 migrantes brasileiros, que acreditam ter-se afogado ao largo das Bahamas, quando tentavam chegar ilegalmente aos Estados Unidos.

O grupo desapareceu “durante uma alegada travessia por mar das Bahamas para os Estados Unidos”, indica um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

As famílias dos migrantes não recebem notícias desde 06 de novembro, segundo o ministério.

“Há cerca de 20 brasileiros [que desapareceram]. Até agora não há informação sobre o seu paradeiro nem sobre o barco que alegadamente os ia levar aos Estados Unidos”, acrescenta o comunicado.

A imprensa brasileira diz que havia dezenas de outros migrantes a bordo do barco, que as autoridades acreditam ter naufragado ao tentar atravessar os 80 quilómetros entre as Bahamas e a costa da Florida.

A embaixada brasileira em Nassau, Bahamas, e o consulado brasileiro em Miami, Florida, estão em contacto com as famílias dos desaparecidos.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros não exclui a possibilidade de os migrantes terem sido detidos ou estarem desaparecidos por outros motivos.

