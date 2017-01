A Braguinha e o Rajão, instrumentos tradicionais madeirenses, podem, desde ontem, ser adquiridos na loja Fnac do Madeira Shopping. As duas referências que estão à venda no mercado são o Braguinha Tradicional APC-555 e o Rajão Tradicional APC-550. Quer os acessórios, quer os instrumentos acumulam 5% desconto em Cartão Fnac.

