Biografia do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, é publicada em janeiro

Uma biografia do Presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, na qual colaboraram 20 jornalistas, “Trump Revelado”, é uma das novidades do próximo semestre, da Planeta Editora, disse à Lusa fonte editorial.

A biografia “Trump Revelado”, a saír em janeiro, é coordenada por Michael Kranish e Marc Fisher, e foi “feita por uma equipa de vinte jornalistas do jornal The Washington Post, que investigou todas as facetas da vida de Donald Trump”.

Esta biografia “aborda desde os antepassados escoceses e alemães de Trump, passando pela infância e adolescência, a vida na faculdade e o arranque profissional, a relação com o pai, com os filhos e com as mulheres – as suas e as dos outros, até aos negócios – do imobiliário aos casinos, dos concursos de beleza à marca roupa, dos bifes ao ‘reality show’”, adiantou a mesma fonte.

“Toda a vida de Donald Trump está nestas páginas, referindo-se, por exemplo, a fórmula para o sucesso – e a fórmula para mascarar os muitos insucessos”.

A Planeta Editora conta editar no primeiro semestre de 2017, cerca de 15 títulos, entre romances, ensaios, ficção fantástica, "thriller", e uma nova coleção, “The Trials of Apollo”, de Rick Riordan, sairá entre março e junho.

Esta é “uma nova série repleta de ação, inspirada na mitologia grega e que marca o regressa do jovem herói Percy Jackson, num estilo rápido, ágil, trepidante e absolutamente viciante, como é a escrita de Rick Riordan”, disse a mesma fonte.

Da série “Stars Wars”, serão editados quatro títulos: “Figuras em Crochê” e “Academia Jedi”, em janeiro, “Trilogia do Império Negro”, em fevereiro, e “Making of A Guerra das Estrelas”, em março.

Em fevereiro é publicado o romance “O Segredo de Vesálio”, de Jordi Llobregat, autor espanhol que vai participar nas Correntes d’Escritas, na Póvoa de Varzim.

Esta obra marca a estreia de Llobregat, que a editora aponta “como herdeiro dos grandes textos e personagens de Conan Doyle”.

A ação narrativa decorre em Barcelona, em 1888, e centra-se é “numa personagem verídica, André Vesálio, o médico belga do imperador Carlos V e, mais tarde, do rei Filipe II, autor de um dos livros de anatomia mais influente da história da medicina, e considerada uma das figuras universais mais relevantes da investigação médica”.

Outro romance, a publicar em março, intitula-se “Sinto a Tua Falta”, de Kate Eberlen, que conta uma história que começa em 1997, quando os jovens Tess e Gus se conhecem fugazmente, em Florença, na Itália, durante os últimos dias das férias de verão antes de ingressarem na universidade, reencontrando-se 20 anos depois.

O “thriller” que é “ma história poderosa de intriga, suspense e mistério, passada na Galiza”, intitulado “Todo Esto te Daré”, de Dolores Redondo, que este ano venceu o Prémio Planetam é publicado em junho.

Outro “thriller” a editar em julho, intitula-se, no original “If I Knew my Sister”, da britânica Michelle Adams.

Na área do romance fantástico é publicado em julho, o terceiro volume da série “Blackthorn & Grim”, com o título original “Den of Wolfes”, de Juliet Marillier.

Em fevereiro, na área de ensaio é publicada “A História de Portugal em 50 Objetos”, de Sérgio Luís de Carvalho, e em março, “Cuide do seu cérebro”, do neuropsicólogo espanhol Álvaro Bilbao, autor, entre outras obras, de “O Cérebro da Criança Explicado aos Pais”.

