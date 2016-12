Bernardo Silva no ‘onze’ ideal da Liga francesa para o L’Equipe

O futebolista internacional português Bernardo Silva integra o ‘onze’ ideal da Liga francesa da época 2015/2016, elaborado pelo jornal L’Equipe e monopolizado por jogadores que conquistaram o título para o Paris Saint-Germain.

O extremo português, de 22 anos, é um dos dois jogadores do Mónaco na melhor equipa da época passada para os jornalistas do diário desportivo, a par do lateral Djibril Sidibé, e um dos quatro jogadores que não representou o PSG.

O tetracampeão francês coloca sete futebolistas no ‘onze’ ideal, com destaque para o avançado sueco Zlatan Ibrahimovic, que se transferiu no defeso para os ingleses do Manchester United, para trabalhar sob o comando técnico do português José Mourinho.

Além de Ibrahimovic, a equipa da capital francesa viu também serem distinguidos Adrien Rabiot, os brasileiros Thiago Silva e Marquinhos, o uruguaio Edinson Cavani, o italiano Marco Verratti e o costa-marfinense Serge Aurier.

Stéphane Ruffier, guarda-redes do Saint-Étienne, e Ousmane Dembélé, que se transferiu do Rennes para os alemães do Borussia Dortmund, completam o ‘onze’ ideal do campeonato francês da época passada para o L’Equipe.

