Benfica procura manter distância para o FC Porto na difícil visita a Guimarães

O Benfica procura hoje manter a distância para o perseguidor FC Porto na liderança da I Liga portuguesa de futebol, na primeira de duas visitas consecutivas ao estádio do Vitória de Guimarães, em jogo da 16.ª jornada.

A equipa lisboeta detém quatro pontos de vantagem sobre o rival portuense, segundo classificado, que joga horas mais tarde no reduto do Paços de Ferreira, e seis sobre o Sporting de Braga, terceiro posicionado e adversário do Nacional no jogo matutino do dia.

Frente ao quinto colocado, que voltará a defrontar na terça-feira, para a Taça da Liga, o Benfica já poderá contar com o avançado Jonas, melhor marcador do último campeonato, mas deverá continuar privado Grimaldo, Eliseu, Salvio e Jiménez, enquanto Marega, a caminho da CAN, será ‘baixa’ de vulto nos minhotos.

O FC Porto, no rescaldo da eliminação na Taça da Liga, também não poderá contar com alguns jogadores influentes na deslocação a Paços de Ferreira, 13.º da tabela, casos de Layún, Otávio (lesionados), Danilo (lesionado) e Brahimi (a preparar a CAN), mas com André Silva totalmente recuperado.

Programa da 16.ª jornada:

- sábado, 07 jan:

Nacional – Sporting de Braga, 11:45 (Sport TV).

Estoril-Praia – Marítimo, 16:00 (Sport TV).

Vitória de Guimarães – Benfica, 18:15 (Sport TV).

Paços de Ferreira – FC Porto, 20:30 (Sport TV).

- domingo, 08 jan:

Tondela – Arouca, 16:00 (Sport TV).

Rio Ave – Desportivo de Chaves, 16:00 (Sport TV).

Boavista – Vitória de Setúbal, 18:00 (Sport TV).

Sporting – Feirense, 20:15 (Sport TV).

- segunda-feira, 09 jan:

Moreirense – Belenenses, 20:00 (Sport TV).