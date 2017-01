Benfica com jogo de risco em Guimarães, FC Porto e Sporting no rescaldo de desaires

O Benfica visita no sábado o Vitória de Guimarães, campo em que costuma sentir muitas dificuldades e que será um teste à liderança na I Liga de futebol, com quatro pontos de vantagem para o FC Porto.

Os ‘encarnados’ chegam a Guimarães embalados com uma goleada na Taça da Liga (4-0) ao Vizela, da II Liga, enquanto os rivais FC Porto e Sporting viram-se afastados da competição, em jogos com alguma polémica na arbitragem.

Em Guimarães, o Benfica deverá continuar sem contar com Grimaldo, Eliseu, Salvio ou Jiménez, lesionados, mas Rui Vitória tem a boa notícia do regresso cada vez mais firme do goleador Jonas, que na quarta-feira entrou de início e bisou na partida.

Resta saber se o treinador benfiquista apostará no D. Afonso Henriques na dupla goleadora da última (Jonas/Mitroglou) ou se manterá Gonçalo Guedes em dupla com outro avançado, a solução encontrada face à lesão de Jonas.

Os vimaranenses, com uma boa campanha sob o comando de Pedro Martins (quintos classificados), recebem o Benfica embalados com três triunfos na Liga, embora estejam no sábado desfalcados do goleador maliano Marega, a caminho da Taça das Nações Africanas (CAN).

O jogo de sábado, com início às 18:15, antecederá novo encontro entre os dois emblemas, na terça-feira para a Taça da Liga e que definirá quem passará às meias-finais da competição.

A 16.ª jornada da Liga acontece no meio de grande discussão em torno das decisões de árbitros, nomeadamente na eliminação do FC Porto na Taça da Liga, com expulsões de Danilo e Brahimi, e Sporting, com uma grande penalidade, já nos descontos.

Os ‘dragões’ (segundos classificados) foram derrotados em casa do Moreirense (1-0), num jogo que ditou não só a eliminação, mas a expulsão de Danilo e Brahimi, que irão falhar a visita no domingo ao Paços de Ferreira (13.º).

A equipa de Nuno Espírito Santo, eliminada também da Taça de Portugal, está pressionada a não perder pontos, face à distância para o Benfica, num cenário que é ainda mais grave para o Sporting, a oito pontos do rival lisboeta.

Na quarta-feira foi a formação leonina a perder em Setúbal (2-1), num jogo em que saiu derrotada com uma grande penalidade já nos descontos, motivando uma ‘invasão’ do relvado da estrutura técnica sportinguista e confrontação ao árbitro Rui Oliveira.

No domingo, o Sporting (4.º) recebe o Feirense (15.º), antes de visitar ao Chaves (17.ª ronda) e Marítimo (18.ª), no fecho da primeira volta e início da segunda, respetivamente, a três jornadas de visitar também o FC Porto no Dragão.

Nesta jornada destaque ainda para o Sporting de Braga, terceiro classificado no campeonato, que visitará o Nacional, já sem o técnico Manuel Machado e que ocupa um ‘preocupante’ 16.º lugar, com dez derrotas em 15 jogos.

A ronda abrirá sábado pela manhã (11:45) com o jogo entre insulares e bracarenses e terminará na segunda-feira, com a receção do Moreirense (17.º) ao Belenenses (11.º).

subir 0 utilizadores votaram. Vote para aumentar a visibilidade do artigo