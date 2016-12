BE denuncia também ilegalidade na tomada de posse do novo secretário

O Grupo Parlamentar do BE diz que alertou o presidente da Assembleia, na passada terça-feira, quando recebeu a convocatória do Plenário que dará posse ao novo Secretário Regional da Saúde, «para a irregularidade que estaria a ser cometida pela não observância dos prazos para a convocação das reuniões plenárias».

De acordo com nota enviada à imprensa, o Grupo Parlamentar do BE, composto pelos deputados Rodrigo Trancoso e Roberto Almada, o presidente da Assembleia foi alertado também para o facto de estar a ser ignorada a Conferência dos Representantes dos Partidos que, habitualmente, «é a entidade responsável pela convocação dos plenários».

Em resposta enviada a este Grupo Parlamentar, a nota informa que o presidente da Assembleia «manteve a convocatória do plenário para a referida tomada de posse» e avisa que «esta irregularidade processual será objeto de análise na próxima Conferência dos Representantes dos Partidos onde o BE não deixará de a suscitar».

Apesar disso, o Grupo Parlamentar do BE diz que estará representado na tomada de posse «pela simples razão de que não pode ser dada, a este Governo Regional, qualquer desculpa para que - ao fim de quase dois anos de mandato - não comece, por fim, a resolver os graves problemas com que o sector da saúde se confronta».

