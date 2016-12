Avião líbio desviado para Malta

O aeroporto de Malta informou que um avião proveniente da Líbia aterrou com dois presumíveis sequestradores a bordo.

O primeiro-ministro maltês, Joseph Muscat, escreveu na sua conta na rede social Twitter: "Fui informado do possível desvio de um voo interno líbio para Malta".

Fontes do Governo maltês indicaram à agência noticiosa francesa AFP que se encontram 118 pessoas a bordo do aparelho, incluindo sete tripulantes.

De acordo com meios de comunicação malteses, o aparelho é um Airbus 320 da companhia líbia Afriqiyah Airways, que efectuava um voo doméstico.

A Líbia está mergulhada no caos desde a queda do ditador Muammar Khadafi em 2011.

