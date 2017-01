Autor do massacre em Istambul pode ter atuado com cúmplices - Governo turco

O autor do massacre no Clube Reina em Istambul na noite da passagem de ano, em que morreram 39 pessoas e sete dezenas ficaram feridas, pode ter tido “cúmplices dentro do local”, afirmou hoje o vice-primeiro-ministro turco, Numan Kurtulmus.

O governante explicou em declarações ao diário Hurriyet, reproduzidas pela agência Efe, que isso explica o facto de o terrorista, que atuou de forma “extremamente profissional”, não se ter suicidado após o massacre na discoteca de Istambul.

Os investigadores não descartam a presença de um segundo terrorista na Reina, depois de analisados os registos vídeo das câmaras na discoteca e nos arredores, de acordo com o diário turco.

O vice-primeiro-ministro indicou que o autor do massacre chegou presumivelmente à Turquia proveniente da antiga república soviética da Quirguízia, ainda que a investigação continue a considerar outras alternativas, como a de que terá entrado a partir da vizinha Síria.

subir 1 utilizador votou. Vote para aumentar a visibilidade do artigo