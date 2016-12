Austrália deu as boas vindas a 2017 com espectacular fogo-de-artifício em Sydney

A Austrália entrou já no novo ano com um espetacular fogo-de-artifício em Sydney, que encheu o céu de riscas coloridas.

Cerca de 1,5 milhões de pessoas deslocaram-se à maior cidade australiana para ver à meia-noite o fogo-de-artifício lançado da ponte do porto de Sydney, espetáculo que é transmitido na televisão.

A festa visual homenageou algumas das lendas musicais internacionais que morreram em 2016, incluindo David Bowie e Prince, com “chuva roxa” e muitas estrelas lançadas para os céus.

Mais cerca de 2.000 polícias reforçaram a segurança da cidade, depois de um homem ter sido detido por alegadamente ter feito ‘on line’ ameaças contra as celebrações.

As preocupações com a segurança são uma constante nas celebrações de Ano Novo em todo o mundo face a um 2016 com vários atentados em diferentes cidades europeias. O mais recente, contra um mercado de Natal em Berlim, causou 12 mortos e 48 feridos.