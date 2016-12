Associações levam madeirenses ao Circo Solidário

A Associação Portuguesa de Deficientes da Madeira e a Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais - Associação Sem Limites - juntamente com a Junta Freguesia do Curral das Freiras e outras entidades levaram a cabo a iniciativa Circo Solidário.

Foi uma tarde passada no recinto da Praia Formosa, onde miúdos e graúdos puderam assistir a um espetáculo emocionante, que permitiu ainda angariar verbas para apoiar as pessoas com necessidades especiais e deficiência.

Existem ainda bilhetes (limitados) para outras sessões, pelo que deverão contactar a Associação de Deficientes da Madeira caso alguém esteja interessado em ir ao circo durante esta época natalícia, pelo preço simbólico de 5 euros.

