Assembleia Legislativa da Madeira cria carreira de rocheiro

A Assembleia Legislativa da Madeira (ALM) aprovou hoje a criação da carreira especial de rocheiro, da Direção Regional de Estradas na Madeira, onde, apesar do caráter acidentado do território, existem apenas dois profissionais para 741 quilómetros quadrados.

A necessidade da criação da carreira especial de rocheiro (designação dada na região aos trabalhadores que limpam escarpas, encostas e taludes) emergiu na sequência dos fogos que atingiram a Madeira, em particular a cidade do Funchal, na segunda semana de agosto de 2016 e que debilitaram as encostas e tornaram mais propensas as derrocadas.

Entre as várias funções dos rocheiros figuram a limpeza, correção e escavação de taludes em altura com recurso a técnicas de acesso e de posicionamento por cordas; a execução de trabalhos de limpeza, reparação e conservação das estradas regionais; e a colaboração em atividades de proteção civil.

O diploma foi aprovado com os votos favoráveis pelo PSD, CDS, PS, BE e deputado independente (ex-PND) e a abstenção do JPP, PCP e BE.

O documento estabelece que os donativos "não podem ser utilizados em proveito próprio das entidades promotoras, sob pena de incorrerem em responsabilidade civil e criminal", e que a entidade competente pela distribuição, a secretaria regional com a tutela das Finanças, disporá de "uma base de dados de registo dos donativos concedidos".

O diploma define também que o regime é "aplicável a todas as pessoas singulares e coletivas, públicas e privadas, responsáveis pela angariação receção/ou utilização de donativos concedidos em consequência de acidentes graves ou catástrofes que ocorram na Região Autónoma da Madeira".

Além disso, o incumprimento das obrigações implica “a perda, por parte da entidade faltosa do direito de acesso a apoios públicos diretos ou indiretos, bem como do estatuto de utilidade pública atribuída pelo Governo Regional da Madeira".

A Assembleia Legislativa votou ainda o diploma do Governo Regional que estabelece o regime jurídico de receção e de utilização de donativos concedidos em consequência de acidentes graves ou catástrofes que ocorram na Madeira, com os votos a favor do PSD, PS, PCP, JPP, BE e deputado independente (ex-PND) e a abstenção do CDS e do PTP.

O parlamento regional votou ainda, por unanimidade, três votos de congratulação - PSD, PS e JPP - pela eleição de António Guterres como secretário-geral das Nações Unidas.

subir 0 utilizadores votaram. Vote para aumentar a visibilidade do artigo