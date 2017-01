ASAE suspende atividade de dois restaurantes durante Operação Ano Novo

A ASAE suspendeu a atividade de dois estabelecimentos de restauração e bebidas, por incumprimento dos requisitos gerais e específicos de higiene, no decorrer de ações de fiscalização com enfoque no consumo de alimentos caraterísticos do Ano Novo.

Estas ações de fiscalização da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), antecederam a chegada do novo ano e visou garantir a segurança alimentar, designadamente as condições de higiene, rotulagem e armazenamento de géneros alimentícios de alimentos mais consumidos nesta época.

“Foram fiscalizados cerca de 200 operadores económicos, tendo sido instaurados 39 processos de contraordenação e efetuada a suspensão da atividade de dois estabelecimentos de restauração e bebidas por incumprimento dos requisitos gerais e específicos de higiene”, adiantou a ASAE, em comunicado.

Entre as principais infrações identificadas pela ASAE destaca-se “o incumprimento dos requisitos gerais e específicos de higiene, a ausência de processos baseados nos princípios do HACCP (Análise de Perigos e Controlo de Pontos Críticos), irregularidades ao nível da rotulagem de géneros alimentícios, particularmente carne de bovino, azeite e pescado, a ausência de rastreabilidade de géneros alimentícios, entre outras”.

A ASAE apreendeu ainda diversos produtos, designadamente azeite e pescado, por deficiente rotulagem, num valor global que rondou os 1.200 euros.

