ASAE apreende diversos géneros alimentícios em escolas e suspende cantina escolar

A Autoridade de Segurança Alimentar apreendeu géneros alimentícios e suspendeu a atividade de uma cantina escolar, numa fiscalização a serviços de restauração em escolas que resultou em 28 processos de contraordenação, foi hoje anunciado.

A operação, que decorreu nas últimas semanas do primeiro período escolar, foi dirigida aos serviços de restauração em estabelecimentos público e privados de ensino pré-escolar, básico, secundário, superior e profissional, e visou “verificar o fornecimento de refeições aos alunos de forma a garantir a Segurança Alimentar”, adianta a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) em comuniado.

Segundo a ASAE, foram fiscalizados 112 operadores económicos, tendo sido instaurados 28 processos de natureza contraordenacional, destacando-se como principais infrações o incumprimento dos requisitos gerais e específicos de higiene, a inexistência de processo baseados nos princípios do HACCP (sistema de gestão de segutança alimentar) ou a sua deficiente implementação, a falta de inspeção periódica, instalação de gás, entre outras.

Foram ainda apreendidos diversos géneros alimentícios, designadamente azeite por rotulagem incorreta, ovos com data de consumo ultrapassada e diversos produtos cárneos por ausência de documentação relativa à sua rastreabilidade.

Foi ainda suspensa a atividade de uma cantina escolar por falta de requisitos gerais e específicos de higiene, adianta a ASAE.

