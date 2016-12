Aquicultura terá 14 zonas

Foi aprovado em Conselho do Governo Regional, nesta quinta-feira, o Pano de Ordenamento para a Aquicultura Marinha da RAM (POAMAR), cabendo a Humberto Vasconcelos fundamentar a medida. «Vai no sentido de termos 14 zonas aquicultura, desde o Paul do Mar até Caniçal, onde se irão desenvolver um conjunto de investimentos, que serão agora realizados, com o aproveitamento dos fundos comunitários, que estão já ativos», conforme explicou.

O secretário regional que tutela o sector desvendou ainda que «neste momento já há interessados para avançar com investimento» e que, inclusive, há uma empresa que já opera que «apresentou projetos para duplicar a sua produção na zona do Campanário, passando a produzir 1.200 toneladas de dourada».

