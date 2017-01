"APELarte" - um desafio à reflexão

A APELarte – Semana da Arte da Escola da APEL foi apresentada esta manhã, em conferência de imprensa, perante um auditório cheio.

Francisco Gomes, presidente da Associação de Antigos Alunos, disse que um dos principais objetivos da APELarte é impulsionar a «reflexão sobre o tempo e o lugar que a arte ocupa na vida quotidiana», seguindo os «exemplos daquilo que se faz nos grandes festivais culturais ou em bienais» a nível nacional e internacional.

A Semana da Arte decorrerá em exclusivo na Escola da APEL, de 2 a 5 de maio, com inúmeras conferências e espetáculos. Já a pré-programação inicia-se no próximo dia 13 de janeiro, no Museu Henrique e Francisco Franco, com o Ciclo de Exposições “Déjá-vu: (des)cobertas”, estando previstas quatro exposições até 2 de junho , em múltiplos espaços da cidade, envolvendo mais de três dezenas de artistas convidados, entre atuais e antigos alunos.

