António Guterres quer reunir-se com Trump “logo que seja possível”

O próximo secretário-geral da ONU, António Guterres, disse hoje querer encontrar-se com o Presidente norte-americano eleito, Donald Trump, “logo que seja possível” e que é sua “determinação estabelecer um diálogo construtivo com a nova administração”.

O ex-primeiro-ministro português, que sucede no cargo de secretário-geral da ONU a Ban Ki-moon a 01 de janeiro, falava numa entrevista ao canal da televisão portuguesa SIC.

“Tive (…) uma excelente reunião de trabalho com o Presidente Putin e espero que o mesmo possa vir a acontecer com Donald Trump”, disse, referindo-se ao encontro que manteve no final de novembro com o chefe de Estado russo, Vladimir Putin.

“Seguramente, terei o maior interesse em visitar Trump logo que isso seja possível”, disse Guterres, sublinhando que os Estados Unidos são “não só o principal financiador [das Nações Unidas], mas um elemento fundamental em tudo o que é a ação das Nações Unidas”.

António Guterres afirmou que "há uma questão decisiva que é estabelecer um diálogo construtivo com a nova administração americana.

"Essa é a minha determinação e tudo farei para que assim aconteça”, afirmou.

Questionado sobre o ceticismo demonstrado por Donald Trump quanto ao aquecimento global, posição que mudou ligeiramente depois da eleição, ao afirmar que pode vir a apoiar acordos internacionais contra as alterações climáticas e que tem “uma mente aberta”, Guterres admitiu uma posição diferente da nova administração.

“Haverá seguramente do novo Governo uma posição diferente” da assumida pela administração de Barack Obama, disse, frisando, no entanto, a postura aberta da sociedade e das empresas norte-americanas.

