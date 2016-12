ANA Aeroportos de Portugal prevê «constrangimentos» nos próximos dias

A ANA Aeroportos de Portugal informa todos os passageiros que, «em virtude das greves anunciadas para as empresas de Handling nos dias 24 (SINTAC) e 28 a 30 (SITAVA) de dezembro, bem como para as empresas de Segurança nos dias 27, 28 e 29 (SITAVA) de dezembro», é previsível que, nestes dias, o processamento de passageiros nos aeroportos nacionais venha a sofrer «constrangimentos».

Assim, a ANA Aeroportos de Portugal, recomenda aos passageiros que, durante os dias abrangidos pelos pré-avisos de greve, se apresentem no aeroporto respetivo com a devida antecedência e sigam as instruções transmitidas pela sua companhia aérea.

A empresa sugere igualmente que os passageiros privilegiem a utilização de «bagagem de porão», reduzindo o transporte de «bagagem de cabine», facilitando, assim, o processo de controlo de segurança de pessoas e bens.

