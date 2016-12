Alterar dias de férias “não está no programa do Governo”

O ministro do Trabalho, Vieira da Silva, afirmou hoje que alterar o número de dias de férias não está no programa do Governo, sublinhando que o instrumento apropriado para que se proceda a esta alteração é a negociação coletiva.

"Não está no programa eleitoral nem está no programa do Governo. Essa é uma das áreas em que o instrumento apropriado é a negociação coletiva. A negociação coletiva já aumentou o número de dias de férias em alguns setores", afirmou o ministro do Trabalho, em resposta a uma questão colocada na conferência "Eco talks", a decorrer em Lisboa.

O Bloco de Esquerda e o PCP já indicaram que pretendem levar à discussão em janeiro, no parlamento, uma alteração do número de dias de férias por ano para 25 dias, nos setores público e privado, face aos atuais 22 dias.

A legislação prevê, no entanto, que o número de dias de férias por trabalhador pode subir para 25, nomeadamente, tendo por base o desempenho e a assiduidade.

Vieira da Silva salientou, a este propósito, que "o passo dado, associando o número de férias ao absentismo, não foi um passo feliz e são matérias que devem ser tratadas em sede de negociação coletiva".

subir 0 utilizadores votaram. Vote para aumentar a visibilidade do artigo