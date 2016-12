A Aldeia do Padre Américo está de portas fechadas. Há mais de um ano que não tem crianças e jovens do sexo masculino e o seu futuro está neste momento a ser estudado pela Diocese do Funchal, entidade responsável pela sua manutenção.

De acordo com o diretor do Gabinete de Informação da Diocese do Funchal, o Padre Doutor Marcos Gonçalves, esta decisão acabou por ser o resultado de uma situação que foi acontecendo ao longo dos últimos anos e que se prendeu com o facto de serem cada vez menos os jovens que para lá eram enviados.

Já o Governo Regional, através da Secretaria Regional da Inclusão e dos Assuntos Sociais, refere que acolhe neste momento 223 crianças e jovens nas instituições geridas pelo Instituto da Segurança Social.

