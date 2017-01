Albuquerque elogia «grande estadista» que marcou século XX

O presidente do Governo Regional da Madeira lamentou a morte de Mário Soares, «um grande estadista» que afirmou ter marcado a segunda metade do século XX em Portugal.

Em termos de relações com a Madeira, Miguel Albuquerque referiu ter tido «um relacionamento pessoal» com Mário Soares e a esposa, Maria Barroso, «sempre de grande simpatia e de grande cordialidade». O líder regional destacou também o «papel relevante» que o antigo Presidente da República teve «aquando da instituição das autonomias político-administrativas na Madeira e nos Açores».

Esta tarde, à comunicação social, o governante apresentou as condolências à família, em nome do Governo Regional, e destacou «o relevante papel que Mário Soares desempenhou ao serviço do país». Miguel Albuquerque teceu os maiores elogios ao político, que considerou ter sido «um grande estadista, quer antes do 25 de Abril, na sua luta titânica contra o Estado autoritário, quer depois, aquando da implantação da democracia, na sua tentativa, bem sucedida, de obstar a implantação de uma ditadura comunista em Portugal».

Enalteceu ainda os valores que Mário Soares sempre defendeu e que «hoje enformam o nosso Estado democrático: a democracia, o pluralismo, a tolerância».

subir 0 utilizadores votaram. Vote para aumentar a visibilidade do artigo