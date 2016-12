Albuquerque diz que 2016 foi de «recuperação económica e social» na RAM

O presidente do Governo Regional recebeu hoje na Quinta Vigia os membros do Executivo, secretários regionais, diretores regionais e de serviços, o Corpo Consular, autarcas e dirigentes de várias instituições regionais, para apresentação de cumprimentos de Natal. Miguel Albuquerque sublinhou que 2016 foi um ano «importante em termos de recuperação económica e social da Região», isto apesar dos incêndios de Agosto.

O chefe do Executivo regional realçou «a boa administração orçamental» e o «percurso de consolidação das finanças públicas» para «alavancar a economia» madeirense. Neste âmbito destacou os recordes atingidos no turismo, adiantando que este ano deverá «fechar com 7,2 milhões de dormidas», e salientou os bons resultados no Centro Internacional de Negócios da Madeira, que «este ano deverá fechar com cerca de 191 milhões de receita fiscal».

Miguel Albuquerque, na área social, disse que o Governo Regional «está determinada em fazer as reformas essências na saúde regional» e em ter «a melhor educação do país».

subir 1 utilizador votou. Vote para aumentar a visibilidade do artigo