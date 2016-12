Ainda há muitos abusos dos estacionamentos para deficientes

A Associação Portuguesa de Deficientes - Delegação da Região Autónoma da Madeira e Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais - Associação Sem Limites e a Polícia de Segurança Pública realizaram esta manhã uma iniciativa junto ao cais do Funchal e que teve por objetivo sensibilizar os condutores para os estacionamentos abusivos, quer nos lugares reservados, quer nos passeios e rampas de acesso.« Ao longo de todo o ano tivemos uma excelente aceitação por parte dos condutores, e esperamos ter conseguido mudar algumas mentalidade e consciencializar os cidadãos para a nossa causa», disse Filipe Rebelo, em declarações à comunicação social, tendo admitido que ainda há muitos abusos dos estacionamentos destinados às pessoas com deficiência.

